Тамбовчанина будут судить за хищение телефонов у знакомых

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в краже с незаконным проникновением в жилище и грабеже с применением насилия.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемый зашел в гости к знакомому. Хозяина не оказалось дома и злоумышленник решил поживиться за его счет.

- Зная, где спрятан ключ от входной двери, обвиняемый проник в жилище и украл мобильный телефон, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

В этот же день мужчина наведался к другому знакомому, которого застал спящим с телефоном в руках. Когда злоумышленник попытался забрать гаджет, хозяин проснулся. Тогда обвиняемый избил мужчины и скрылся.

Уголовное дело рассмотрит по существу Сосновский районный суд.