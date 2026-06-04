По крайней мере один беспилотник ВСУ сбит над Тамбовской областью в ночь на 4 июня

С 20.00 3 июня до 7.00 4 июня Тамбовскую область пытался атаковать по крайней мере один беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, вражеские БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата, - рассказали в Минобороны России.