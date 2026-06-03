Тамбовского предпринимателя будут судить за уклонение от уплаты налогов

Староюрьевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 56-летнего предпринимателя. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Местный житель занимался розничной торговлей через стационарные торговые залы и применял патентную систему налогообложения. При этом по закону применять патент можно лишь в том случае, когда доходы не превышают 60 млн рублей в год. Реальные доходы бизнесмена превышали данный лимит.

- Предприниматель занижал доходы в налоговых декларациях, чтобы скрыть превышение и избежать уплаты налогов по УСН, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 7,5 млн рублей.

Уголовное дело передано судье.