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НовостиПроисшествия3 июня 2026 14:40

Тамбовского предпринимателя будут судить за уклонение от уплаты налогов

Мужчина занижал свои доходы, чтобы меньше отдавать в казну
Марина МАКОВЛЕВА

Староюрьевский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 56-летнего предпринимателя. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Местный житель занимался розничной торговлей через стационарные торговые залы и применял патентную систему налогообложения. При этом по закону применять патент можно лишь в том случае, когда доходы не превышают 60 млн рублей в год. Реальные доходы бизнесмена превышали данный лимит.

- Предприниматель занижал доходы в налоговых декларациях, чтобы скрыть превышение и избежать уплаты налогов по УСН, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Ущерб, причиненный бюджету РФ, превысил 7,5 млн рублей.

Уголовное дело передано судье.