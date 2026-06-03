В Мичуринске почти на три недели отключат газ

В Мичуринске в связи с работами на газопроводе высокого давления отключат газ. Об этом рассказали в администрации города.

Ремонт будет производиться с 8.00 6 июля. Начало работ по возобновлению подачи газа потребителям запланировано на 8.00 24 июля.

Без газа останутся жители по следующим адресам:

- ул. Лаврова,

- ул. Мира,

- ул. Лермонтова,

- ул. Кирсановская,

- ул. Новая,

- ул. Петровского,

- ул. Елецкая,

- ул. Юбилейная,

- ул. Пономарева,

- ул. Интернатская,

- ул. Парковая,

- ул. Куйбышева,

- ул. Грибоедова,

- ул. Маяковского,

- ул. Городская,

- ул. Брянская,

- ул. 12 Декабря,

- ул. Некрасова,

- ул. Мельничная,

- ул. Верхняя,

- ул. Кирпичная,

- ул. Колокольная,

- ул. Свободная,

- ул. Ямная,

- ул. Овражная,

- ул. Первомайский у-к,

- ул. Калинина,

- ул. Средняя,

- ул. Плодовая,

- ул. Долевая,

- ул. Вторая Вышка,

- ул. Фабричная,

- ул. Дорожная,

- ул. Луговая,

- Лесной переулок,

- ул. Клубная,

- ул. Киевская,

- ул. Липецкая,

- ул. Крылова,

- ул. Шевченко,

- ул. Мартовская,

- ул. Серафимовича,

- ул. Толстого,

- ул. Тургенева,

- ул. Чехова,

- ул. Московская,

- ул. Урицкого,

- ул. Чапаева,

- ул. Степная,

- МПС,

- Липецкое шоссе,

- ул. Свердловская,

- ул. Белинского,

- ул. Коллективная,

- ул. Щорса,

- ул. Циолковского,

- ул. Солнечная,

- Садовый проезд,

- Сельхозтехника,

- ул. Воронежская,

- Каштановый проезд,

- ул. Крестьянская,

- ул. Рязанская,

- ул. Молодежная,

- ул. Ярославская,

- ул. Целинная,

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- ул. Транспортная,

- ул. Фрезерная,

- ул. Котовского,

- ул. 5 Декабря,

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- ул. Дальняя,

- ул. Яблоневая,

- ул. Речная,

- ул. Станционная,

- ул. Фурманова,

- Привокзальная площадь,

- Саратовский переулок,

- ул. Березовая,

- Парковый проезд,

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- Продпункт,

- ул. 9 Мая,

- ул. Сиреневая,

- Лавровский переезд,

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- Зеленый бульвар,

- ул. Тульская,

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- Вокзальный переулок,

- ул. Воровского,

- ул. Дзержинского,

- ул. Железнодорожная,

- ул. Инженерная,

- ул. Кирова,

- ул. Коломенская,

- ул. Ленина,

- ул. Линейная,

- Литейный переулок,

- ул. Моршанская,

- ул. Обводная,

- Основной переулок,

- ул. Партизанская,

- Рабочий переулок,

- ул. Р. Люксембург,

- ул. Рыночная,

- ул. Северная,

- ул. Театральная,

- Технологический переулок,

- Тихий переулок,

- ул. Угловая,

- Узкий переулок,

- ул. Ульяновская,

- ул. Южная,

- ул. Ягодная.