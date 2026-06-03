В Мичуринске почти на три недели отключат газ

В Мичуринске в связи с работами на газопроводе высокого давления отключат газ. Об этом рассказали в администрации города.
Ремонт будет производиться с 8.00 6 июля. Начало работ по возобновлению подачи газа потребителям запланировано на 8.00 24 июля.
Без газа останутся жители по следующим адресам:
- ул. Лаврова,
- ул. Мира,
- ул. Лермонтова,
- ул. Кирсановская,
- ул. Новая,
- ул. Петровского,
- ул. Елецкая,
- ул. Юбилейная,
- ул. Пономарева,
- ул. Интернатская,
- ул. Парковая,
- ул. Куйбышева,
- ул. Грибоедова,
- ул. Маяковского,
- ул. Городская,
- ул. Брянская,
- ул. 12 Декабря,
- ул. Некрасова,
- ул. Мельничная,
- ул. Верхняя,
- ул. Кирпичная,
- ул. Колокольная,
- ул. Свободная,
- ул. Ямная,
- ул. Овражная,
- ул. Первомайский у-к,
- ул. Калинина,
- ул. Средняя,
- ул. Плодовая,
- ул. Долевая,
- ул. Вторая Вышка,
- ул. Фабричная,
- ул. Дорожная,
- ул. Луговая,
- Лесной переулок,
- ул. Клубная,
- ул. Киевская,
- ул. Липецкая,
- ул. Крылова,
- ул. Шевченко,
- ул. Мартовская,
- ул. Серафимовича,
- ул. Толстого,
- ул. Тургенева,
- ул. Чехова,
- ул. Московская,
- ул. Урицкого,
- ул. Чапаева,
- ул. Степная,
- МПС,
- Липецкое шоссе,
- ул. Свердловская,
- ул. Белинского,
- ул. Коллективная,
- ул. Щорса,
- ул. Циолковского,
- ул. Солнечная,
- Садовый проезд,
- Сельхозтехника,
- ул. Воронежская,
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- ул. Партизанская,
- Рабочий переулок,
- ул. Р. Люксембург,
- ул. Рыночная,
- ул. Северная,
- ул. Театральная,
- Технологический переулок,
- Тихий переулок,
- ул. Угловая,
- Узкий переулок,
- ул. Ульяновская,
- ул. Южная,
- ул. Ягодная.