Тамбовчанин передал машину своей знакомой, хотя знал, что авто под арестом

Фото прокуратуры Уметского района

Прокуратурой Уметского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в незаконной передаче арестованного имущества.

В августе 2025 года обвиняемый передал свою находящуюся под арестом машину знакомой.

- Зная, что не имеет права распоряжаться таким имуществом, передал автомобиль марки Ford Kuga в пользование своей знакомой, - прокомментировали в прокуратуре Уметского района.

Впоследствии судебный пристав-исполнитель изъял машину и передал ее на стоянку.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено мировому судье.