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НовостиПроисшествия3 июня 2026 12:53

Тамбовчанин передал машину своей знакомой, хотя знал, что авто под арестом

Мужчину будут судить за незаконную передачу имущества
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Уметского района

Фото прокуратуры Уметского района

Прокуратурой Уметского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в незаконной передаче арестованного имущества.

В августе 2025 года обвиняемый передал свою находящуюся под арестом машину знакомой.

- Зная, что не имеет права распоряжаться таким имуществом, передал автомобиль марки Ford Kuga в пользование своей знакомой, - прокомментировали в прокуратуре Уметского района.

Впоследствии судебный пристав-исполнитель изъял машину и передал ее на стоянку.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено мировому судье.