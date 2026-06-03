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НовостиОбщество3 июня 2026 12:44

В Рассказово проведут прием врачи областного онкодиспансера

Посетить специалистов могут все желающие
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказово 6 июня на базе поликлиники Рассказовской ЦРБ (ул. Куйбышева, 186) будет проходить «Акция выходного дня» по профилактике и раннему выявлению рака молочной железы и меланомы кожи. Все желающие смогут пройти осмотр у врачей-онкологов Тамбовского областного онкологического клинического диспансера.

Как рассказали в администрации города Рассказово, осмотр будет осуществляться бесплатно, в порядке живой очереди. Специалисты начнут работу с 9.00.

- Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8(47531)29-2-26, - отметили в администрации города.