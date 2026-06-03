Нетрезвый тамбовчанин опрокинулся на мотоцикле: ранило его пассажирку

Пострадала пассажирка мотоцикла Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой травмировалась девушка, произошла 2 июня в десять часов вечера в районе дома №14 по улице Бориса Васильева города Тамбова. По предварительным данным, 19-летний водитель мотоцикла «RACER», 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дорожный водоналивной барьер, после чего его мотоцикл опрокинулся.

- В результате ДТП в больнице оказалась 21-летняя пассажирка мотоцикла, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.