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НовостиПроисшествия3 июня 2026 12:08

Нетрезвый тамбовчанин опрокинулся на мотоцикле: ранило его пассажирку

21-летняя девушка оказалась в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадала пассажирка мотоцикла

Пострадала пассажирка мотоцикла

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой травмировалась девушка, произошла 2 июня в десять часов вечера в районе дома №14 по улице Бориса Васильева города Тамбова. По предварительным данным, 19-летний водитель мотоцикла «RACER», 19-летний молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в дорожный водоналивной барьер, после чего его мотоцикл опрокинулся.

- В результате ДТП в больнице оказалась 21-летняя пассажирка мотоцикла, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.