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НовостиОбщество3 июня 2026 11:44

В Тамбовской области пройдет фестиваль «Моршанск - купецкий берег»

В программе праздника - «Купеческое дефиле» и «Чайная купеческая церемония»
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Моршанска

Фото администрации города Моршанска

13 июня в городском саду имени А.С. Пушкина в Моршанске состоится фестиваль «Моршанск - купецкий берег».

- Это уникальное событие, призванное воссоздать атмосферу купеческой эпохи, обещает погрузить вас в мир роскоши, мастерства и народных забав, - рассказали в администрации города Моршанска.

Открытие фестиваля запланировано на 14.00. Гости мероприятия смогут увидеть «Купеческое дефиле» с нарядами прошлых эпох и посетить «Моршанский вернисаж», где будут демонстрироваться произведения местных художников и мастеров.

Также в программе в «Чайная купеческая церемония» с соблюдением старинных обычаев, постановки «Летнего театра», «Забавы русской старины», «Шляпный салон». Посетители «Сытного ряда» смогут попробовать угощения, приготовленные по старинным рецептам.