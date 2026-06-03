Тамбовчанин попросил у прохожего телефон и скрылся

Мужчину нашли по описанию владельца телефона

Сотрудники вневедомственной охраны города Тамбова задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в хищении мобильного телефона у прохожего на улице Мичуринской областного центра.

Злоумышленник попросил у незнакомца телефон, чтобы порзвонит, и убежал с ним. Владелец гаджета описал преступника и вскоре похожего мужчину задержали.

- Мужчину передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области