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НовостиОбщество3 июня 2026 10:13

Глава СК России потребовал ускорить расследование уголовного дела об оставшейся без жилья тамбовской семье

Жительница разрушающегося дома пожаловалась на волокиту
Марина МАКОВЛЕВА

Глава СК России дал ряд поручений по уголовному делу в связи с обращением семьи из Рассказово, которая не в первый раз пытается привлечь внимание к нарушению своих жилищных прав. Женщина написала в Информационный центр СК России.

Семья добивается переселения из четырехквартирного дома на улице Комсомольской в Рассказово. Физический износ здания превышает 80%. В доме каждую зиму промерзают инженерные системы, поэтому жильцам прекращает поступать вода.

- На протяжении длительного времени двухэтажное деревянное здание 1929 года постройки находится в непригодном состоянии, - сообщает Информационный центр СК России.

В 2023 году дом признали аварийным, так как он может обрушиться. Но его жильцы до сих пор не получили благоустроенное жилье, несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы.

По данному факту в СУ СК России по Тамбовской области с сентября 2025 года расследуется уголовное дело. Ранее Александр Бастрыкин поручал представить по нему доклад.

На сей раз председатель СК РФ затребовал у руководителя регионального СУ СК России Андрея Степанова доклад о причинах допущенной волокиты. Также он поручил ускорить расследование уголовного дела и доложить о его результатах.

Исполнение поручений проконтролирует центральный аппарат ведомства.