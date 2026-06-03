Глава СК России потребовал ускорить расследование уголовного дела об оставшейся без жилья тамбовской семье

Глава СК России дал ряд поручений по уголовному делу в связи с обращением семьи из Рассказово, которая не в первый раз пытается привлечь внимание к нарушению своих жилищных прав. Женщина написала в Информационный центр СК России.

Семья добивается переселения из четырехквартирного дома на улице Комсомольской в Рассказово. Физический износ здания превышает 80%. В доме каждую зиму промерзают инженерные системы, поэтому жильцам прекращает поступать вода.

- На протяжении длительного времени двухэтажное деревянное здание 1929 года постройки находится в непригодном состоянии, - сообщает Информационный центр СК России.

В 2023 году дом признали аварийным, так как он может обрушиться. Но его жильцы до сих пор не получили благоустроенное жилье, несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы.

По данному факту в СУ СК России по Тамбовской области с сентября 2025 года расследуется уголовное дело. Ранее Александр Бастрыкин поручал представить по нему доклад.

На сей раз председатель СК РФ затребовал у руководителя регионального СУ СК России Андрея Степанова доклад о причинах допущенной волокиты. Также он поручил ускорить расследование уголовного дела и доложить о его результатах.

Исполнение поручений проконтролирует центральный аппарат ведомства.