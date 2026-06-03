В Тамбовском округе мопедист врезался в КамАЗ

Мопед протаранил КамАЗ Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы 66-летний мужчина, произошла 2 июня в 13 часов 5 минут на 4 километре автодороге «Каспий-Селезни-Сосновка». Она проходит через село Беломестная Криуша по улице Коммунальной в районе дома №254 в Тамбовском муниципальном округе. Водитель мопеда на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги, столкнулся с движущимся по главной дороге автомобилем «КамАЗ» под управлением 44-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами был доставлен в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.