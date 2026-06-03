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НовостиПроисшествия3 июня 2026 9:46

В Тамбове от отравления угарным газом погибла молодая женщина

Супруга госпитализировали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело

Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

2 июня в квартире одного из домов по улице Тулиновской в Тамбове обнаружили тело молодой женщины без признаков насильственной смерти. Ее супруга госпитализировали в больницу.

Для установления всех обстоятельств произошедшего в СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.