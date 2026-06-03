Тамбовчанину, чей сын погиб на СВО, отказали в назначении пенсии по потере кормильца

В прокуратуру Жердевского района обратился местный житель, просивший защитить его социальные права.

Мужчина подал в уполномоченный орган заявление о назначении пенсии по потере кормильца, так как его сын, принимавший участие в специальной военной операции в составе добровольческого формирования, погиб.

- Однако ему было отказано в этом, что послужило основанием для обращения в прокуратуру района, - сообщают в ведомстве.

Прокуратура направила в суд иск о признании за заявителем права на получение государственной пенсии по потере кормильца. Его рассмотрение находится на контроле надзорного ведомства.