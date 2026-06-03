В Тамбовской области осудили молодого человека, разбившего окна в часовне

Фото прокуратуры Ржаксинского района

Представитель прокуратуры Ржаксинского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего молодого человека. Местный житель признан виновным в повреждении кладбищенского здания.

- В октябре 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросал различные предметы в здание часовни, расположенной на кладбище рабочего поселка Ржакса, - сообщает прокуратура Ржаксинского района.

В результате оказались разбиты стеклопакеты окон и входной двери. Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

Фигурант признал вину и принес извинения. Кроме того, он возместил причиненный ущерб.

Молодого человека приговорили к 180 часам обязательных работ.