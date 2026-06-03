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НовостиОбщество3 июня 2026 6:51

Тамбовчанин стал фигурантом уголовного дела из-за долга по алиментам

Мужчине пришлось найти для дочери 400 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин задолжал по алиментам 13-летней дочери 400 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении 30-летнего мужчины находится в Сосновском районном отделении судебных приставов. Тамбовчанин официально не работал и перечислял деньги не полной суммой.

Должника привлекли к административной ответственности, но он продолжал игнорировать оплату алиментов. Тогда судебный пристав возбудил уголовное дело. Кроме того, было вынесено постановление о временном ограничении на пользование водительскими правами.

- Осознав возможные последствия привлечения к уголовной ответственности, отец оплатил задолженность по алиментам в полном объеме, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.