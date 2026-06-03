С тротуара у областной больницы Тамбова планируют убрать ларьки

В Тамбове в течение недели специалисты изучат потребность в ларьках возле областной больницы. Их внешний вид не отвечает требованиям: некоторые не работают, другие имеют неухоженный вид. При этом они занимают значительную часть тротуара. А на территории самой больницы есть подобные объекты, которые позволяют делать необходимые покупки.

- Около областной больницы и так узкий тротуар. При том, что это социальное учреждение посещают жители всей области. Людей много, им должно быть здесь удобно передвигаться. Поэтому значительную часть тротуара расширим — без ущерба для дороги, – сказал глава администрации Тамбова Максим Косенков.