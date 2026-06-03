Тамбовчане хранят в банках 254,2 миллиарда рублей

По данным на начало апреля этого года жители Тамбовской области держали в банках 254,2 миллиарда рублей. Это на 21,6% больше, чем годом ранее. Основная часть средств — 178,1 миллиарда рублей, или 70%, — размещена на срочных вкладах. За год их объем вырос почти на 21%.

- Рост срочных вкладов показывает, что жители региона стремятся сохранить

накопления и получить понятный гарантированный доход. Ставки по вкладам остаются для многих привлекательными, поэтому люди чаще выбирают этот финансовый инструмент, а не просто держат деньги на текущих счетах. К тому же банковские вклады застрахованы государством на сумму в пределах 1,4 миллиона рублей, — отметили в тамбовском отделении Банка России.

Бизнес также нарастил средства в банках. К 1 апреля 2026 года объем депозитов

юридических лиц в Тамбовской области достиг 39,9 миллиарда рублей. За год он увеличился более чем в полтора раза. Индивидуальные предприниматели также пополнили счета: за год их средства выросли на 25%, до 14,5 миллиарда рублей.