В Мичуринске после атаки БПЛА оказались повреждены многоквартирный дом, библиотека и школа искусств

В ночь на 3 июня на Мичуринск была совершена террористическая атака дронов.

В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стёкла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет.

- На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем, – говорит глава Тамбовской области Евгений Первышов.

Жителям региона напоминают о действующем запрете на публикацию информации, фото- и видеоматериалов, связанных с процессом и последствиями применения украинских БПЛА и работы наших средств ПВО. Это касается и личных страниц в соцсетях.