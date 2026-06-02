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НовостиОбщество2 июня 2026 15:00

Тамбовчанину придется заплатить 850 тысяч рублей за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении

Ответчик не вышел на работу в установленный срок
Марина МАКОВЛЕВА

Ленинский районный суд Тамбова взыскал штраф по договору о целевом обучении.

Ранее управление здравоохранения Тамбовской области и одно из медицинских учреждений области заключили с ответчиком договор о целевом обучении. По нему ответчик обязан был заключить трудовой договор с учреждением после окончания обучения.

- Ответчик не заключил трудовой договор в установленный срок и не уведомил управление здравоохранения Тамбовской области о приостановлении трудовой деятельности, - отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Ленинский районный суд города Тамбова удовлетворил исковые требования ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова и взыскал с ответчика штраф в пользу университета.

За неисполнение обязательств по договору о целевом обучении ему предстоит выплатить более 850 тысяч рублей.