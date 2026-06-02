Жители нескольких домов Мичуринска останутся без горячей воды

Жителей Мичуринска предупреждают о том, что в настоящее время мэрия города разрабатывает концессионное соглашение о передаче имущества котельной, находящейся ранее на балансе МичГАУ, в ресурсоснабжающую организацию. Это нужно для обеспечения стабильной и эффективной работы котельной, а также для улучшения качества коммунальных услуг.

- В связи с этим будет временно отключена горячая вода у абонентов, которых обслуживает котельная. Это ул. Красноармейская, д. 10; ул. Герасимова, 130Б, 136 и 143, – сообщают в местной администрации.