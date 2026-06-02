Тамбовчанина будут судить за хищение детских пособий у знакомой

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве.

Тамбовчанин убедил знакомую передать ему пароли от приложений и получил доступ к ее онлайн-банку.

- Обвиняемый под предлогом оплаты коммунальных услуг переводил поступающие пособия на счет своему знакомому, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Тамбовчанину удалось завладеть деньгами несовершеннолетних на сумму, превышающую 500 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Доказательства, собранные следователями, позволяют направить уголовное дело в суд.