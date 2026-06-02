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НовостиОбщество2 июня 2026 13:56

В Тамбовской области добровольные пожарные ликвидировали за неделю два возгорания

ЧП произошли в Тамбовском и Уваровском округах
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Добровольцы помогли справиться с огнем

Добровольцы помогли справиться с огнем

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Добровольные пожарные общественного учреждения «Добровольная пожарная команда Тамбовской области» дважды за неделю реагировали на вызовы. В первом случае поступило сообщение о возгорании мусора в поселке совхоза Селезневский Тамбовского округа. Сотрудники ДПК «Селезни» быстро ликвидировали возгорание.

Второй вызов поступил от жителей села Березовка Уваровского округа. Они сообщили о том, что молния попала в сарай по улице Советской и он загорелся.

- Одновременно на место направились пожарные МЧС России и добровольные пожарные ДПК «Березовка», которые находятся непосредственно в селе. В результате удалось избежать распространения огня на соседние дом и гараж. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

В одном случае пожар спровоцировала молния

В одном случае пожар спровоцировала молния

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области.