В Тамбове начали обустраивать клумбу в виде герба на набережной

Такая клумба появилась польше 20 лет назад Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

Клумба в виде улья с тремя пчелами - герба Тамбова давно стала достопримечательностью набережной. В Тамбове больше 20 лет высаживают цветочную композицию в виде улья с тремя пчелами - гербом Тамбова. Ее размер составляет около семи метров в длину и пяти в ширину, герб приподнят на специальной конструкции для лучшего обзора. 2 июня сотрудники Дирекции благоустройства приступили к оформлению этой клумбы.

На создание узора уходит около 19 000 растений. Обычно улей формируют из эхеверий, пчёл — из колеусов и альтернатер, а фон создают петунии, цветущие до поздней осени. В этом году, по словам сотрудников, клумбу усовершенствовали: пчёлок дополнили многолетними растениями, слегка изменив их форму.

- Прежде чем использовать растения в цветниках, обязательно предварительно проводим анализ, рассматриваем все характеристики: сроки цветения, когда начинают прорастать, выходя из зимы, какой по времени срок цветения, когда будет растение выходить в осенний период на покой. Очень приятно проезжать мимо и видеть наши цветники. Меня они все радуют, приятно, когда людям тоже нравится, — рассказала ландшафтный дизайнер Дирекции благоустройства и озеленения Татьяна Покровская.

Также сегодня высадили цветы на клумбы Тамбовского Арбата и провели плановый полив газонов.