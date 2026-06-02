В Тамбове осудили членов ОПГ, распространявших наркотики

Участники преступной группы распространяли наркотики

В суде Тамбова вынесли приговор по уголовному делу в отношении 7 участников организованной группы.

В зависимости от роли и степени участия их признаны виновными в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Одна из фигуранток также признана виновной в неоднократной неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Государственным обвинителем доказано, что с сентября 2024 года по февраль 2025 года участники организованной группы распространяли наркотики на территории Тамбова через подпольный интернет-магазин.

Преступную деятельность фигурантов пресекли сотрудниками полиции. Из незаконного оборота они изъяли более 1 кг синтетических наркотиков.

- Суд приговорил виновных к различным срокам лишения свободы: от 7 лет 2 месяцев до 15 лет 3 месяцев, – сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области