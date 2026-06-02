Жители Тамбова останутся без света 3 июня

3 июня в Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам.

Как рассказали в администрации города Тамбова, без света останутся жители следующих улиц областного центра:

9.00-11.30

- Московская, д. 2А;

14.00-16.30

- пр. Достоевского, 1-67, 2-38;

- пр. Б. Хмельницкого, 2-42, 1-39;

- пр. Н. Островского, 9-15;

- Н. Островского, д. 4-64, 1-57;

- пр. Нагорный, 1-5, 2-4;

- Нагорная, д. 3-13;

- пр. Дорожный, 3-5, 4-6;

9.00-13.00

- СНТ по Рассказовскому шоссе;

9.00-15.00

- Серова, д. 112-160, 135-139;

- Осипенко, д. 175-211, 70-108;

- Гастелло, д. 109-119.