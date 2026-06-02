В Уварово отключат горячую воду на время профилактических работ на котельных

В Уварово в летние месяцы будут производиться плановые профилактические работы на котельных. В связи с этим жителям придется столкнуться с отключениями горячей воды. Об этом сообщает администрация города.

- Специалисты обследуют тепловые сети, проведут диагностику и ремонт трубопроводов, котельных, - пояснили в администрации города Уварово.

Отключения будут проводиться по следующему графику:

- 8-22 июня - котельная по улице Южная,

- 15-29 июня - котельная микрорайона Молодежный,

- 29 июня - 13 июля - котельная №1 (у поликлиники) первого микрорайона, а также котельная второго микрорайона,

- 13-27 июля - котельная №2 (у ДК «Дружба») первого микрорайона и котельная ЦРБ.