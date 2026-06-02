НовостиОбщество2 июня 2026 10:22

В Тамбовской области ОГЭ по математике написали 9,7 тысячи девятиклассников

Результаты испытания станут известны не позже 16 июня
Марина МАКОВЛЕВА
Фото правительства Тамбовской области

2 июня в Тамбовской области начался основной период ОГЭ. Первым экзаменом, который сдавали девятиклассники, стала математика.

- Всего аттестацию в этом году проходят более 9,7 тысячи учеников 9 классов, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

В проведении экзаменов задействованы 4,2 тысячи сотрудников. Кроме того, ход экзамена контролировали более 190 общественных наблюдателей и свыше 340 членов государственной экзаменационной комиссии.

Работа включала 25 заданий, на выполнение которых отводилось 235 минут. Результаты испытания будут обнародованы не позднее 16 июня.

Отметим, что для получения аттестата об окончании 9 классов ребятам необходимо успешно сдать математику, русский язык и два предмета по выбору.