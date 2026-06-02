Тамбовчанка на иномарке сбила мотоциклиста

Пострадавшего подростка отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 1 июня в 19 часов 30 минут на 13 километре автодороги «Тамбов-Пенза», которая проходит через рабочий поселок Новая Ляда по улице Советской в районе дома №97 в Тамбовском муниципальном округе. 41-летняя водитель автомобиля «Рено Каптюр» при развороте от правого края дороги столкнулась с мотоциклом «KEWS» под управлением 17-летнего подростка.

- В результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.