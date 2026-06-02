Тамбовчанина будут судить за расправу над знакомым с помощью топора

Мужчина ударил приятеля обухом топора

В Староюрьевском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 41- летнего местного жителя, которого обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 19 января во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил второго обухом топора по голове. От этого он потерял сознание, но позже пришёл в себя и был госпитализирован. 25 января мужчина скончался в больнице.

- В настоящее время уголовное дело передано судье, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

