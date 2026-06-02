В Жердевке прокуратура потребовала освободить для жителей проход к земельному участку

Прокуратурой Жердевского района по обращению местного жителя проведена проверка по факту ограничения доступа пешеходов к земельному участку в Жердевке.

Как выяснилось, местные жители не могут передвигаться от улиц Плеханова, Тамбовская и Дорожная к улице Кировская.

- Проход вдоль территории, эксплуатируемой службой городского хозяйства для хранения щебня, был заблокирован, - пояснили в прокурате Жердевского округа.

Прокуратура внесла представление директору бюджетного учреждения. На данный момент проход для граждан освободили. К виновному лицу применены меры дисциплинарного воздействия.