Прокуратура потребовала установить ограждения вдоль дороги в Моршанске

Фото прокуратуры города Моршанска

В Моршанске в ходе прокурорской проверки выявлено отсутствие ограждения на дороге.

- Дорога по пути следования от улицы Первомайской до мостового сооружения через Цну не оснащена удерживающими пешеходными конструкциями, - сообщает прокуратура города Моршанска.

Отсутствие ограждения создает препятствия в движении пешеходов и увеличивает риск возникновения аварий, поэтому ведомство внесло представление директору ТОГКУ «Тамбовавтодор».

В настоящее время дорога приведена в соответствие с требованиями государственных стандартов.