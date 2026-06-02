НовостиОбщество2 июня 2026 8:18

Прокуратура потребовала установить ограждения вдоль дороги в Моршанске

Нарушения были выявлены между улицей Первомайской и мостовом через Цну
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры города Моршанска

В Моршанске в ходе прокурорской проверки выявлено отсутствие ограждения на дороге.

- Дорога по пути следования от улицы Первомайской до мостового сооружения через Цну не оснащена удерживающими пешеходными конструкциями, - сообщает прокуратура города Моршанска.

Отсутствие ограждения создает препятствия в движении пешеходов и увеличивает риск возникновения аварий, поэтому ведомство внесло представление директору ТОГКУ «Тамбовавтодор».

В настоящее время дорога приведена в соответствие с требованиями государственных стандартов.