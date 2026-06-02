Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2026 6:48

В Тамбове 22-летняя девушка попалась на распространении наркотиков

У подозреваемой изъяли 50 свертков с запрещенными веществами
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

В Тамбове сотрудники наркоконтроля задержали 22-летнюю девушку по подозрению в сбыте наркотиков.

- Оперативники зафиксировали, как девушка оборудовала тайник с запрещенным веществом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Злоумышленница была задержана в момент размещения «закладки». У нее дома изъяли 50 свертков с запрещенными веществами. Девушка рассказала, что приобрела их через интернет для дальнейшего распространения через «закладки».

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит производное метилэфедрона общей массой 194,58 грамма.

Возбуждены уголовные дела.