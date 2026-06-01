В Тамбове управляющая компания выплатит мужчине ущерб за поврежденный льдом автомобиль

Суд взыскал с управляющей компании ущерб, причиненный в результате схода наледи на автомобиль. Инцидент произошел в феврале 2026 года.

- Автомобилю истца были причинены повреждения в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

При этом претензию истца к управляющей компании ответчик обставил без удовлетворения.

Ленинский районный суд Тамбова пришел к выводу, истцу был причинен имущественный вред в результате ненадлежащего выполнения ответчиком своих обязанностей по содержанию общего имущества многоэтажки.

В пользу истца взыскана стоимость восстановительного ремонта поврежденной машины, расходы на экспертизу и уплату государственной пошлины.