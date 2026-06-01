Мичуринцев просят не оставлять машины на улице Полтавской в связи с укладкой асфальта

Со 2 июня в Мичуринске будет проводится ремонт улицы Полтавская на участке от Интернациональной до улицы Основной питомник.

Как рассказали в администрации города Мичуринска, в течение двух недель с 8.00 до 19.00 рабочие будут проводить плановые работы по фрезированию и укладке асфальтового покрытия.

В связи с ремонтом дороги жителей просят не парковать на данном участке личный автотранспорт до завершения работ.

- Своевременная уборка машин с проезжей части позволит подрядной организации выполнить работы качественно и в установленные сроки без создания аварийных ситуаций, - подчеркнули в администрации города Мичуринска.