В Рассказово 3 июня отключат свет

Жителей Рассказово предупреждают о проведении плановых работ на сетях электроснабжения. Из-за этого 3 июня с 9:00 до 15:00 часов света не будет на ряде улиц::
Стахановская, д. 54, 56, 60
1-й Некрасовский переулок, д.37-49; 51, 53, 55а, 55, 57, 59; 63а, 63б-77, 70/1,2; 72/1,2, 74/1,2, 76/1,2, 78/1-4, 80, 82/1,3, 82а, 82/4, 91, 79, 81, 85, 83, 89, 87, 93, 95, 97, 99, 92-100, 73-83
2-й Некрасовский переулок, д. 17-23; 42а; 42; 44а; 46а; 46-56
Берёзовая, д. 33а
Тамбовская, д. 1-41, 4-48, 84-122, 63-105, 43-59А, 65, 50-82
Переулок Школьный, д. 2-6, 3-7
Кирова, д. 1-77, 2-88
Переулок Кремлёвский
Аптекарская, д. 1Б, 18-40, 15-29, 35-61
Мира, д. 1-55 2-56
Гагарина, д. 21-71, 34-82а
Базарная площадь, д. 1-23
Куйбышева, д. 33
8 Марта, д. 1Б
Гагарина, д. 20, 34
2-я Базарная
Красноармейская, д. 66-70, 28-58, 135-205, 72, 74, 76, 151, 85-135, 28-64
Юбилейная, д. 1-23, 2-24.
Кремлевская, д. 1-53, 2-48.