Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2026 11:39

Тамбовчанин, сорвавший коноплю у своего дома, получил условный срок

У мужчины изъяли 30,3 грамма марихуаны
Марина МАКОВЛЕВА

Сосновский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в приобретении и хранении наркотиков.

Летом 2025 года мужчина увидел неподалеку от своего дома растения конопли. Он сорвал их и хранил у себя дома.

- Сотрудниками ОМВД России «Сосновский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты у подсудимого 30,3 грамма марихуаны, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Уголовное дело было направлено в суд. Тамбовчанин признал вину. Его приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно.