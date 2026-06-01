Тамбовчанин, сорвавший коноплю у своего дома, получил условный срок

Сосновский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в приобретении и хранении наркотиков.

Летом 2025 года мужчина увидел неподалеку от своего дома растения конопли. Он сорвал их и хранил у себя дома.

- Сотрудниками ОМВД России «Сосновский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты у подсудимого 30,3 грамма марихуаны, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Уголовное дело было направлено в суд. Тамбовчанин признал вину. Его приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно.