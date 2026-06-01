Тамбовчан приглашают на бесплатную экскурсию

12 июня, в День России и День города, в 15 часов жителей и гостей Тамбова приглашают на бесплатную иммерсивную экскурсию по историческому центру города вместе с казначейшей Авдотьей Николаевной.

Маршрут начнётся у памятника тамбовской казначейше на улице Коммунальной и дальше пройдёт по Карла Маркса, Интернациональной, Рахманинова, Набережной. Завершится экскурсия на мосту у Городского парка культуры и отдыха.

Во время прогулки участники познакомятся с творческим наследием выдающихся деятелей, связанных с Тамбовской области. В программе – музыка Василия Агапкина, Михаила Шатрова и Сергея Рахманинова, произведения Михаила Лермонтова, а также творческое задание, вдохновлённое работами художника Александра Герасимова.

- Заявки на участие принимаются до 12 часов 10 июня на сайте, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Количество мест ограничено.