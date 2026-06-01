Тамбовчанина будут судить за пьяные поездки за рулем

В суде рассмотрят уголовное дело 18-летнего жителя Гавриловского округа, которого обвиняют по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Из материалов уголовного дела следует, что в марте этого года нетрезвый молодой человек управлял автомобилем ВАЗ-21102, принадлежащим другу. Нарушителя выявили сотрудники ГИБДД на 112 километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Гавриловском округе. Проведённое освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

При этом ранее фигурант привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.