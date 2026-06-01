Тамбовчане оставили в интернете 1151 жалобу

На прошлой неделе специалисты Центра управления регионом обработали и передали на исполнение 1151 сообщение от жителей. Тамбовчане оставляли их в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Уварова.

Чаще всего тамбовчане сообщали о некачественном покрытии дорог и необходимости их ремонта.

Фиксировались жалобы на отсутствие холодной и горячей воды, затопление подъездов и подвалов домов, засоры и прорывы в канализации. Кроме того, люди писали о благоустройстве общественных пространств, спрашивали о содержании зелёных насаждений и жаловались на ненадлежащее состояние детских и спортивных площадок.