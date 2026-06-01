Тамбовчане взяли ипотечных кредитов на 4,1 миллиарда рублей

В первом квартале 2026 года тамбовчане оформили 1138 ипотечных кредитов на 4,1 миллиарда рублей. По сравнению с январем – мартом прошлого года выдачи выросли почти в 1,7 раза как по количеству, так и по объему. Общая задолженность по ипотеке на 1 апреля достигла 74,5 миллиарда рублей, увеличившись за год почти на 9%. Наиболее заметный рост пришелся на вторичный рынок. За три месяца банки выдали 725 кредитов на покупку готового жилья на 2,1 миллиарда рублей. Это в два раза больше по количеству и в 2,4 раза по объему, чем годом ранее. Средний кредит на «вторичку» вырос на 20,4%, до 2,9 миллиона рублей, при этом средний срок снизился с 23,8 до 22,2 года.

- На вторичном рынке спрос мог поддержать отложенный интерес покупателей. Часть семей, которые в прошлом году откладывали решение из-за ставок, вернулась к сделкам. При этом заемщики стали осторожнее: они чаще выбирают меньший срок кредита, чтобы снизить итоговую переплату», — отметили в тамбовском отделении Банка России.

На первичном рынке жители региона взяли 404 ипотечных кредита на 2 миллиарда рублей. Количество выдач выросло на 25%, объем — на 24,5%. Ипотечный портфель по новостройкам увеличился на 9,5%, до 15,2 миллиарда рублей. Средний размер кредита на новое жилье немного снизился — с 5 миллионов до 4,9 миллиона рублей, средний срок сократился с 27,7 до 26,9 года.

По данным ДОМ.РФ, почти 37% всех ипотечных выдач в регионе пришлись на программы с господдержкой. По итогам первых трех месяцев 2026 года тамбовчане оформили 377 льготных кредитов на 1,5 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше по количеству и в 1,6 раза больше по объему, чем годом ранее. Почти весь объем льготной ипотеки обеспечила «Семейная ипотека» — 97,6% выдач с господдержкой. По этой программе оформили 372 кредита на 1,5 миллиарда рублей. Еще пять кредитов на 36 миллионов рублей выдали по программе «Ипотека для ИТ-специалистов».