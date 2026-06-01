Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2026 8:27

В Тамбовской области мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места аварии

15-летний мальчик с травмами оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водителя ищут

Водителя ищут

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария. в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 30 мая в 21 час 30 минут на 2 км автодороги «Знаменка-Большие Пады», которая проходит через село Воронцовка Знаменского муниципального округа. Неизвестный водитель мотоцикла нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на 15-летнего подростка, который вместе с мамой шел по обочине дороги. После аварии водитель скрылся.

- Ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.