В Тамбовской области мотоциклист сбил ребенка и скрылся с места аварии

Водителя ищут Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария. в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 30 мая в 21 час 30 минут на 2 км автодороги «Знаменка-Большие Пады», которая проходит через село Воронцовка Знаменского муниципального округа. Неизвестный водитель мотоцикла нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехал на 15-летнего подростка, который вместе с мамой шел по обочине дороги. После аварии водитель скрылся.

- Ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.