НовостиОбщество1 июня 2026 5:34

Во двор дома в Тамбовском округе зашел лось

Специалисты сделали животному укол снотворного и отвезли в лес
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В воскресенье, 31 мая в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о лосе, который зашел на территории частного домовладения в селе Бокино. Животное находилось в состоянии стресса и представляло опасность для жителей. На место выехали сотрудники Тамбовохоты. Охотоведы с применением снотворного обездвижили лося и безопасно транспортировали его в естественную среду обитания. В результате никто не пострадал.

- При обнаружении дикого животного не приближайтесь к нему, не пытайтесь самостоятельно прогнать его с территории домовладения и избегайте нахождения в прямой видимости зверя. Незамедлительно сообщите о случившемся по номеру 112, – напоминают в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

Бокино. Лось