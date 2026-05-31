Тамбовские врачи удалили двум пациентка гигантские кисты яичников

Успешные операции по удалению гигантских кист провели двум пациенткам в Тамбовской областной больнице. Как сообщили в региональном минздраве, женщины поступили в медучреждение с образованиями в яичниках огромных размеров с сопутствующими жизнеугрожающими патологиями, включая врожденный порок сердца и аневризму межпредсердной перегородки. Объем удаленных кист в первом случае составил 10 литров, во втором – 15 литров жидкого содержимого.

Для проведения операции сформировали мультидисциплинарную бригаду. В нее вошли акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, неврологи.

- Лечение пациентов с коморбидной патологией сопряжено с высокими рисками, так как стандартные протоколы могут не подходить, а любое вмешательство – спровоцировать осложнение одного из заболеваний, – пояснила и.о. заместителя главного врача по хирургической работе Ирина Поминова.

Послеоперационный период у пациенток протекал без осложнений. Их выписали в удовлетворительном состоянии.