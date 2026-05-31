На тамбовской телебашне включат праздничную подсветку в День защиты детей

1 июня на телебашне в Тамбове включат подсветку в честь Международного дня защиты детей. На медиафасаде отобразится надпись «День защиты детей» и воздушные шары. Иллюминация будет работать с 21 до 23 часов.

Тематические световые шоу также пройдут на башнях в Астрахани, Благовещенске, Братске, Брянске, Воронеже, Грозном, Иркутске, Костроме, Кызыле, Майкопе, Майкопе, Назрани, Нальчике, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Смоленске, Твери, Уфе, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

Как уточнили в региональном правительстве, на Останкинской телебашне 1 июня будут транслировать видео с изображениями играющих детей.