НовостиОбщество30 мая 2026 11:53

Тамбовчан наказывают за палы травы

За неделю жителям региона выписали два штрафа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Жителей привлекают к административной ответственности

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области.

За прошедшую неделю на территории Тамбовской области зарегистрировали 27 ландшафтных пожаров.

Космическим мониторингом выявлены 10 термических точек, все подтверждены, в том числе как контролируемое сжигание.

По результатам реагирования составлено 2 административных протокола на граждан, в виде предупреждений и возбуждено 8 административных расследований.

В ГУ МЧС России по Тамбовской области напоминают, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а при наступлении серьезных последствий, и уголовную ответственность.