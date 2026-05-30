Тамбовчан наказывают за палы травы

Жителей привлекают к административной ответственности Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области.

За прошедшую неделю на территории Тамбовской области зарегистрировали 27 ландшафтных пожаров.

Космическим мониторингом выявлены 10 термических точек, все подтверждены, в том числе как контролируемое сжигание.

По результатам реагирования составлено 2 административных протокола на граждан, в виде предупреждений и возбуждено 8 административных расследований.

В ГУ МЧС России по Тамбовской области напоминают, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а при наступлении серьезных последствий, и уголовную ответственность.