НовостиОбщество30 мая 2026 11:31

Прокуратура добилась обустройства «лежачих полицейских» на дорогах Моршанска

Вопрос решался в суде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Моршанска провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Установлено, что автомобильная дорога по ул. Воронежской г. Моршанска, ведущая в детский сад «Родничок», не оборудована искусственными неровностями, что не соответствует нормативным требованиям и создает предпосылки к детскому дорожно-транспортному травматизму.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено.

- Благодаря вмешательству прокуратуры работы по установке искусственных неровностей и дорожных знаков выполнены, нарушенные права граждан восстановлены, – сообщает прокуратура Тамбовской области.