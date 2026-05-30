Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 10:46

Двое тамбовских заключенных получили административку за тату с запрещенной символикой

Изображения пропагандировали экстремистскую деятельность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Рассказовском районном суде рассмотрели материалы дел об административных правонарушениях, возбужденных Тамбовской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона в отношении двоих осуждённых в связи с публичной демонстрацией ими символики экстремистской организации.

Ранее, в ходе прокурорской проверки выявили факты пропаганды двумя осужденными экстремистского движения, деятельность которого запрещена на территории РФ.

Спецпрокурор инициировал привлечение виновных по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

- Согласившись с выводами прокуратуры, суд признал осуждённых виновными и привлек их к административной ответственности в виде штрафов, – сообщает прокуратура Тамбовской области.