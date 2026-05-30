В Тамбовской области будут судить дагестанца, по вине которого в аварии погиб человек

В аварии погиб пассажир легковушки

В суде рассмотрят уголовное дело 48-летнего жителя Республики Дагестан, который обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 7 апреля года на 407 км автодороги Р-22 «Каспий» мужчина, управляя автомобилем марки «Опель Зафира», столкнулся с мусоровозом, который стоял в правой полосе с включенными огнями аварийной сигнализации и установленным знаком аварийной остановки.

В результате ДТП 57-летний пассажир иномарки от полученных травм погиб.

- После вручения копии обвинительного заключения прокуратура направит уголовное дело в Никифоровский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.

