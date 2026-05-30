В Тамбове закончили капремонт лицея №21

Работы практически завершены Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове проинспектировали завершающий этап капитального ремонта корпуса лицея №21 на улице Энгельса. На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%. Параллельно здесь работают несколько подрядных организаций. Уже обустроены стены, полы, потолки, проведена их облицовка и покраска, смонтированы освещение, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, установлены внутренние и наружные двери, сантехника. Также проведено благоустройство прилегающей к лицею территории.

Сейчас на объекте собирают и устанавливают новую мебель, художественно расписывают стены.

- Образовательная организация вновь откроет свои двери для учеников в новом учебном году, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова.