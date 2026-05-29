В Тамбове перекроют движение на время футбольного матча

30 мая в Тамбове на стадионе «Спартак» пойдет футбольный матч между командами ФК «Спартак» и ФК «Салют Белгород». В связи с этим в городе будут введены временные ограничения движения транспорта.

По информации администрации города Тамбова, с 12.00 и до окончания спортивного мероприятия остановка транспорта запрещена по следующим улицам:

- Советская (четная сторона) от Студенецкой набережной до Студенецкой;

- К. Маркса (нечетная сторона) от Студенецкой до Студенецкой набережной;

- Студенецкая набережная (четная сторона) от Советской до К. Маркса.

Кроме того, вводится запрет на остановку и движение транспорта по улице Студенецкой от Советской до К. Маркса.